Salihli Kapancıspor’da Kulübeye Taze Kan
Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden ekiplerden biri olan Salihli Kapancıspor’da Teknik Direktörlük koltuğu için Fırat Yaren ile anlaştı.
Salihli’yi Manisa Süper Amatör Küme’de temsil eden 3 ekipten birisi olan Kapancıspor, teknik direktör koltuğundaki ismi değiştirme kararı aldı. Sarı-siyahlı ekip, Atilla Çelik’in görevinden ayrılmasının ardından, bu görev için Fırat Yaren ile anlaşıldı.
Yaren, resmi sözleşmeye imza atarak görevine başladı. Öte yandan Salihli Kapancıspor, grupta 8 puanla 8. sırada bulunuyor.
Kaynak: İHA
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