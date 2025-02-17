Salihli Kapancıspor’da Kulübeye Taze Kan

Salihli’yi Manisa Süper Amatör Küme’de temsil eden 3 ekipten birisi olan Kapancıspor, teknik direktör koltuğundaki ismi değiştirme kararı aldı. Sarı-siyahlı ekip, Atilla Çelik’in görevinden ayrılmasının ardından, bu görev için Fırat Yaren ile anlaşıldı.

Yaren, resmi sözleşmeye imza atarak görevine başladı. Öte yandan Salihli Kapancıspor, grupta 8 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA