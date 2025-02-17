Salihli Kapancıspor’da Kulübeye Taze Kan

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden ekiplerden biri olan Salihli Kapancıspor’da Teknik Direktörlük koltuğu için Fırat Yaren ile anlaştı.

Son Güncelleme:
Salihli Kapancıspor’da Kulübeye Taze Kan

Salihli’yi Manisa Süper Amatör Küme’de temsil eden 3 ekipten birisi olan Kapancıspor, teknik direktör koltuğundaki ismi değiştirme kararı aldı. Sarı-siyahlı ekip, Atilla Çelik’in görevinden ayrılmasının ardından, bu görev için Fırat Yaren ile anlaşıldı.

Yaren, resmi sözleşmeye imza atarak görevine başladı. Öte yandan Salihli Kapancıspor, grupta 8 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hakkari’de Badminton RüzgarıHakkari’de Badminton RüzgarıSpor
Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Antrenöre Son VedaMaç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Antrenöre Son VedaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol
Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Maçları Heyecanı Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Maçları Heyecanı
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Hatayspor 99 Gün Sonra Galibiyeti Hatırladı Hatayspor 99 Gün Sonra Galibiyeti Hatırladı
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor