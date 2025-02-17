Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Maçları Heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte program...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunun ikinci maçlarının heyecanı yarın ve Çarşamba günü yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda program ise şöyle şekildendi:
Yarın:
20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)
19 Şubat Çarşamba:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Kaynak: AA