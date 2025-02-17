Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Maçları Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunun ikinci maçlarının heyecanı yarın ve Çarşamba günü yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda program ise şöyle şekildendi:

Yarın:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Kaynak: AA