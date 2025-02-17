Beşiktaş'tan Geleceğe Yatırım: Mustafa Hekimoğlu ile 3 Yıl Daha

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Hekimoğlu’nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, altyapıdan yetişen genç futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Genç Mustafa 3 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek.

Kaynak: AA