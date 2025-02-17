Hakkari’de Badminton Rüzgarı

İki gün boyunca süren ve 14 okuldan 70 öğrencinin katıldığı yıldızlar kız erkek badminton müsabakaları tamamlandı. Derece yapan sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, şube müdürleri Metin Güldal ve Seyfullah Kaya ile Badminton İl Temsilcisi Metin Suvağcı tarafından gençlere takdim edildi.

13 ilden 350 sporcunun yarışacağı badminton grup müsabakalarının ise 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Hakkari Spor Salonunda yapılacağı açıklandı.

Kaynak: İHA