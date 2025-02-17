Biri Taraftarını Kaybediyor, Biri Taraftar Kazanıyor! İşte Türkiye'de En Fazla Taraftarı Olan Takım...

Süper Lig'de rekabet kızışırken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki az puan farkı, şampiyonluk yolunda rakip takım taraftarlarını daha da heyecanlandırıyor. Türkiye'nin en büyük futbol kulübü ve en büyük taraftar grubu tartışmaları sık sık gündeme gelirken, Konda araştırma şirketinin yaptığı çalışma konuyla ilgili bir fikir veriyor...

Şirketin Ekim 2024’te 6137 futbol taraftarı arasında gerçekleştirdiği 'Hayat Tarzları Araştırması'na göre; ülkede en yüksek sayıda taraftarı olan spor kulübü Galatasaray oldu. Yüzde 36 oranla lider olan sarı-kırmızılı ekibi, yüzde 30 oranla Fenerbahçe takip ederken, üçüncü sırada da yüzde 20 oranla Beşiktaş yer aldı.

GALATASARAY'DA YÜKSELİŞ

Anket sonuçlarını 2017'de elde edilen verilerle karşılaştıran şirket, o yıl da en yüksek sayıda taraftara sahip olan Galatasaray'ın, yüzde 35'lik oranını yüzde 36'ya çıkardığını kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin taraftar oranında 8 yılda bir değişiklik olmadığı görülürken, Beşiktaş'ta ise taraftar kaybı yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜŞ

2017'de, ülkedeki futbol taraftarının yüzde 22'sine sahip olan siyah-beyazlı kulüp, 8 yılda yüzde 2'lik kayıp yaşayarak yüzde 20’ye düştü. Beşiktaş, Türkiye’nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olma unvanını ise kaptırmadı.

Ülkenin en büyük dördüncü futbol taraftar grubu ise tahmin edildiği üzere Trabzonspor’un taraftar grubu oldu. Bordo-mavililer 2017'deki çalışmada olduğu gibi taraftarın yüzde 4'ünü renklerine bağladı.

Kaynak: Haber Merkezi