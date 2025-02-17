Dinlenme Tesisinde Holigan Dehşeti! Ankaragücü'nün Taraftar Grupları Birbirine Girdi
Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde mola veren Ankaragücü taraftarları arasında kavga çıktı. Satır, sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre; Ankaragücü taraftarları bu akşam Sakaryaspor ile oynanacak maç için Adapazarı’na giderken Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiindeki dinlenme tesisinde mola verdi.
Otobüslerden inen taraftar grupları arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.
1'İNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi..
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaralıların hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA