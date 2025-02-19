Fenerbahçe'de Anderlecht Maçı Öncesi Mourinho'dan Kadro Sürprizi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantajı ele geçirmişti. 20 Şubat (Perşembe) günü Anderlecht ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho’nun rotasyon yapması bekleniyor.

24 Şubat Pazartesi günü ligde, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, hem turu geçmenin hem de Galatasaray maçı öncesi takımı dinç tutarak, Galatasaray maçına sorunsuz şekilde çıkmak istiyor.

YILDIZ İSİMLER YEDEK BAŞLAYACAK

Bu kapsamda, Portekizli teknik adam, Fred, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Dusan Tadic gibi yıldız isimlerin Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

Son maçlarda savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesinde oynatılan Sofyan Amrabat'ın da bu maçta riske edilmemesi bekleniyor.

Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan ve etkili performans gösteren Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için bu maçta yer alamayacak.

Jose Mourinho, Filip Kostic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken; Allan Saint Maximin ve Anderson Talisca ikilisi arasında bir seçim yapması bekleniyor. Maximin’in son antrenmanda hastalığı nedeniyle yer almaması bu ikili arasında Talisca’yı ön plana çıkartıyor.

Ligde kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Sebastian Szymanski ise ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Amrabat), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca (Maximin), Cenk Tosun

Kaynak: DHA