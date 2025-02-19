Dananın Kuyruğu Haftaya Kopacak

Galatasaray için önemli bir dönemeçti bu karşılaşma. UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ekibi karşısında alınan 4-1’lik hezimetin ardından, Süper Lig’de ligin en kök söktüren takımlarından olan Çaykur Rizespor deplasmanı adeta ateşten gömlek gibiydi. Çünkü AZ Alkmaar karşısındaki kırılgan yapının devam edip etmeyeceği akıllarda soru işareti olarak kalmıştı. Üstelik haftaya Fenerbahçe derbisi varken…

Nitekim Galatasaray ilk yarıda kısır bir oyunla golü bulamadı. Rize ekibinden de ses çıkmayınca, soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi. İkinci yarıda ise tutuk performans sergileyen Mertens ve Cuesta oyundan alındı ve yerlerine Roland Sallai ile Eren Elmalı dahil edildi.

Değişikliklerin ardından gol de 47. dakikada geldi. Frankowski’nin asistinde Osimhen ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Böylelikle Polonyalı oyuncu daha ilk maçından neden bu takımda olduğunu kanıtladı.

Ancak bu golün ardından Rizespor’un cevabı da gecikmedi. Ali Sowe 54’te golü bulunca, kartlar yeniden dağıtıldı. Ancak Okan Hoca’nın öğrencileri pas hatalarını azalıp hücumda da etkiyi artırdı. Maç gitti gidiyor derken, Osimhen 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kornerden gelen ortayı Lemina’nın indirmesiyle fileleri bir kez daha havalandırdı. Maç da böyle noktalandı.

Sarı-kırmızılılar derbi öncesi 3 puanı son dakikalarda attığı golle kaptırmazken güven tazeledi. Osimhen’in varlığı diğer oyuncularda da başka bir hava yaratıyor. Ve gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Frankowski de ligin ilerleyen bölümlerinde daha fazla besleyebilir.

DERBİ ÖNCESİ FENER DE HATA YAPMADI

Derbi haftasına girilmeden önce Fenerbahçe de sahasında, ligin orta sıra takımlarından olan Kasımpaşa’yı konuk etti. Mourinho, derbi öncesinde formda olan bazı oyuncularını dinlendirmeyi seçti. Karşılaşmanın genelinde Talisca’nın henüz takıma ısınamadığı gözler önüne serildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşalı Okpoku’nun hatası ve En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve bu dakikadan sonra ipleri eline aldı. Oğuz Aydın’ın golüyle fark ikiye çıktı ve sarı-lacivertliler biraz daha rahatladı. Derken, Fall’ın attığı gol hesapları karıştırabilirdi.

Skor 2-1’ken sarı-lacivertlilerin 40’lık yıldızı Dzeko oyuna girdi ve En-Nesyri’ye bir gol daha attırdı. Böylece karşılaşmanın skoru 3-1 olarak tescillenmiş oldu.

Bu galibiyet derbi öncesi önemliydi. Liderlik yarışındaki ip bir noktada kopacaksa, o nokta Kasımpaşa dönemeci olmadı.

Şimdi nefesleri bir hafta kadar tutma zamanı. Fenerbahçe lider Galatasaray karşısında ‘tamam mı, devam mı?’ diyecek.