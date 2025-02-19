Dananın Kuyruğu Haftaya Kopacak

"Şimdi nefesleri bir hafta kadar tutma zamanı. Fenerbahçe lider Galatasaray karşısında ‘tamam mı, devam mı?’ diyecek."

Son Güncelleme:
Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

[email protected]

Tüm Yazıları

Galatasaray için önemli bir dönemeçti bu karşılaşma. UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ekibi karşısında alınan 4-1’lik hezimetin ardından, Süper Lig’de ligin en kök söktüren takımlarından olan Çaykur Rizespor deplasmanı adeta ateşten gömlek gibiydi. Çünkü AZ Alkmaar karşısındaki kırılgan yapının devam edip etmeyeceği akıllarda soru işareti olarak kalmıştı. Üstelik haftaya Fenerbahçe derbisi varken…

Nitekim Galatasaray ilk yarıda kısır bir oyunla golü bulamadı. Rize ekibinden de ses çıkmayınca, soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi. İkinci yarıda ise tutuk performans sergileyen Mertens ve Cuesta oyundan alındı ve yerlerine Roland Sallai ile Eren Elmalı dahil edildi.

Değişikliklerin ardından gol de 47. dakikada geldi. Frankowski’nin asistinde Osimhen ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Böylelikle Polonyalı oyuncu daha ilk maçından neden bu takımda olduğunu kanıtladı.

Ancak bu golün ardından Rizespor’un cevabı da gecikmedi. Ali Sowe 54’te golü bulunca, kartlar yeniden dağıtıldı. Ancak Okan Hoca’nın öğrencileri pas hatalarını azalıp hücumda da etkiyi artırdı. Maç gitti gidiyor derken, Osimhen 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kornerden gelen ortayı Lemina’nın indirmesiyle fileleri bir kez daha havalandırdı. Maç da böyle noktalandı.

Sarı-kırmızılılar derbi öncesi 3 puanı son dakikalarda attığı golle kaptırmazken güven tazeledi. Osimhen’in varlığı diğer oyuncularda da başka bir hava yaratıyor. Ve gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Frankowski de ligin ilerleyen bölümlerinde daha fazla besleyebilir.

DERBİ ÖNCESİ FENER DE HATA YAPMADI

Derbi haftasına girilmeden önce Fenerbahçe de sahasında, ligin orta sıra takımlarından olan Kasımpaşa’yı konuk etti. Mourinho, derbi öncesinde formda olan bazı oyuncularını dinlendirmeyi seçti. Karşılaşmanın genelinde Talisca’nın henüz takıma ısınamadığı gözler önüne serildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşalı Okpoku’nun hatası ve En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve bu dakikadan sonra ipleri eline aldı. Oğuz Aydın’ın golüyle fark ikiye çıktı ve sarı-lacivertliler biraz daha rahatladı. Derken, Fall’ın attığı gol hesapları karıştırabilirdi.

Skor 2-1’ken sarı-lacivertlilerin 40’lık yıldızı Dzeko oyuna girdi ve En-Nesyri’ye bir gol daha attırdı. Böylece karşılaşmanın skoru 3-1 olarak tescillenmiş oldu.

Bu galibiyet derbi öncesi önemliydi. Liderlik yarışındaki ip bir noktada kopacaksa, o nokta Kasımpaşa dönemeci olmadı.

Şimdi nefesleri bir hafta kadar tutma zamanı. Fenerbahçe lider Galatasaray karşısında ‘tamam mı, devam mı?’ diyecek.

Son Güncelleme:

Sercan C. Güler Arşivi

Okan Buruk’un İkilemi: Lig mi Avrupa mı? 15 Şubat 2025
Bu Zihniyet Varken ‘Uzaylı’ Hakem Bile Çare Olmaz 12 Şubat 2025
Mourinho 5-0 Yenilse Bu Kadar Üzülmezdi 08 Şubat 2025
Ölüm Kalım Maçları Erken Başladı 05 Şubat 2025
Olsun Siz de Transferde Şampiyon Olursunuz (!) 01 Şubat 2025
Ya Penaltı Olmasaydı? 29 Ocak 2025
Sercan C. Güler Tüm Yazıları
Yazarlar
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç TÜSİAD da Ses Verdi...
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız 'Altın' Uyku İçin Üç Taktik
Neşe Doster
Neşe Doster İzahı ve İmayı Bir Yana Bırakıp Hatırlatmalar Yapma Zamanı
Mete Yolaş
Mete Yolaş Cezasızlık Gıdaları, Gıdalar Sağlığımızı Bozuyor
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Burç, Hangi Özelliğiyle Ön Planda?
ÇOK OKUNANLAR
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Eğitime Kar Engeli! İşte Okulların Tatil Edildiği İller Valiliklerden Art Arda Tatil Haberleri Geliyor
Arda Turan ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi Arda Turan ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
Avcılar'da Metrobüs Yangını! Yolcular Tahliye Edildi Avcılar'da Metrobüs Yangını! Yolcular Tahliye Edildi