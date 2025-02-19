Kaza Yapan Otomobil Alev Aldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptıktan sonra alev aldı. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Pancarlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken araç bir anda alev aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Kaynak: İHA