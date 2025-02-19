Klima Motoru Alev Aldı, Evdeki Kedi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta bir apartman dairesinde klima motoru alev aldı. Yangında daire küle dönerken evdeki minik kedi hayatını kaybetti.

Klima Motoru Alev Aldı, Evdeki Kedi Hayatını Kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 12.30 sıralarında Çitlenbik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairenin klima motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Klima Motoru Alev Aldı, Evdeki Kedi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KEDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle daire büyük hasar gördü. Ev sahibinin kedisinin yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Klima Motoru Alev Aldı, Evdeki Kedi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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