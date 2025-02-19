THY’den Uçak İptalleri Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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THY’den Uçak İptalleri Açıklaması

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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