Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı
Sinop'ta, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 33,8 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 4,7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 1 kişiyi tutuklarken, diğer 6 kişiyi serbest bıraktı.
Kaynak: İHA