Kar Yağışı İki Bölgeyi Felç Etti, 576 Yerleşim Yerine Ulaşım Yok

Van, Bingöl, Batman, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de toplamda 1.576 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

VAN

Kent genelinde 82 mahalle ve 182 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kar ve tipinin etkisiyle kapanan yolların açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

ELAZIĞ

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde ve ilçelerde çok sayıda köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel ve 97 araç, yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Kovancılar, Karakoçan, Sivrice, Baskil, Maden, Palu, Keban, Ağın, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

BİNGÖL

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez ve ilçelerde toplamda 268 köy yolunun kapandığını açıkladı. Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde karla mücadele ekipleri yolları açmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. 115 personel ve 54 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin, kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.

HAKKARİ

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de 8 köy ve 64 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde de kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, belediye ve Karayolları ekiplerinin küreme ve temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK

İki gündür aralıksız süren kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN

Batman'da özellikle Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 8 köy ve 12 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

MUŞ

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

BİTLİS

Kent genelinde 196 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN

Kar ve tipi nedeniyle Adıyaman’da 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Besni, Gerger, Gölbaşı, Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde yolların açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA