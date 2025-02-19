Batman’da Silah Kaçakçılarına Operasyon
Batman'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından 1 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığına yönelik istihbarat aldı.
Bu bilgi üzerine yapılan arama faaliyetinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 1.9 mm çapında fişek bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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