Batman’da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından 1 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığına yönelik istihbarat aldı.

Bu bilgi üzerine yapılan arama faaliyetinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 1.9 mm çapında fişek bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA