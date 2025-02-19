Türkiye'den İhraç Edilen Bisküvilerde Tehlikeli Madde!

Türkiye’nin Litvanya’ya ihraç ettiği bisküvilerde aşırı derecede akrilamid tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde, yapılan incelemelerde, Litvanya’nın Türkiye’den ithal ettiği bisküvilerde risk potansiyeli görüldüğü kaydedilirken ürünlere ticaret yasağı getirildi.

AKRİLAMİD NEDİR?

Akrilamid, pişirme işleminin bir parçası olarak üretilir ve gıdaların dokusunu ve tadını geliştirir. Her zaman gıdada bulunmuş olan doğal bir kimyasal olmasına rağmen, artan maruziyetin sağlığa olumsuz etkilere neden olabileceği yönünde endişeler olmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi