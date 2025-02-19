Isparta’da Yangın Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken dairenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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Isparta’da Yangın Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan bir binada çıktı. Alınan bilgiye göre, Halit Demirliye ait dairede henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Isparta’da Yangın Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi - Resim : 1

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın neticesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken dairenin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da Yangın Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi - Resim : 2

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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