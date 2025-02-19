Isparta’da Yangın Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan bir binada çıktı. Alınan bilgiye göre, Halit Demirliye ait dairede henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın neticesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken dairenin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA