Çerçioğlu’ndan Ramazan Çağrısı: Küçük Esnafa Destek Olun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayı öncesinde hayırseverlere çağrıda bulunarak, küçük esnafın veresiye defterlerinin kapatılması için destek istedi.

Çerçioğlu’ndan Ramazan Çağrısı: Küçük Esnafa Destek Olun

Küçük esnafa yönelik projeleriyle sıkça gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde dayanışma mesajı verdi. Çerçioğlu, ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa destek olmak amacıyla hayırseverleri veresiye defterlerini kapatmaya davet etti.

Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı öncesinde tüm hayırseverlerimizi, küçük esnafımızın veresiye defterlerini kapatarak destek olmaya davet ediyorum. Bu anlamlı dayanışma ile vatandaşlarımıza ve esnafımıza katkı sağlayarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca, alışverişlerimizde küçük esnafa öncelik vererek Aydın ekonomisine destek olabiliriz."

Kaynak: İHA

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