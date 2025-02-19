AJet Duyurdu: Seferler İptal Edildi

AJet, İstanbul'da bugün etkisini gösteren ve 3 gün sürmesi beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın ve cuma günü ayrıca 22 Şubat'ta yapılacak olan seferlerin iptal edildiği duyurusunu yaptı.

AJET'TEN AÇIKLAMA

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün aldığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden, yarın ve cuma günkü seferlere ek olarak 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi firmanın internet sitesi ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

Kaynak: AA