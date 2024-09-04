Artvin'de Ağaç Kesimine Karşı Çıkan Reşit Kibar Öldürülmüştü! O Görüntüler Ortaya Çıktı

Artvin'in Hopa ilçesinde ağaç kesimine karşı çıkan vatandaşlara, şirket yetkilileri tarafından düzenlenen ve Reşit Kibar'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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Artvin'de Ağaç Kesimine Karşı Çıkan Reşit Kibar Öldürülmüştü! O Görüntüler Ortaya Çıktı

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran mevkisinde mesire yeri yapımı için ağaç kesimini engellemek isteyenler silahlı saldırıya uğradı.

Dün yaşanan saldırıda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Köylülere ateş açan şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş bugün tutuklandı.

Ustabaş'ın ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Videoda ağaçların kesilmesine karşı çıkanlarla şirket yetkileri arasında sözlü tartışma yaşandığı görülüyor. Tartışma sürerken Muhammet Ustabaş ateş ediyor ve sonrasında panik yaşanıyor.

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