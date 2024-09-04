Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den Ayrıldı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi uğurladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den Ayrıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

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