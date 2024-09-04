Ankara'da 12 Yıl Sonra Tarihi Zirve: Mısır'la Yeniden Dostluk Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 12 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye ayak bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

İKİ LİDERDEN AÇIKLAMA

İki ülke arasında farklı alanlarda tam 17 anlaşma imzalandı. İmzaların ardından iki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İki liderin görüşmesinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunlar ele alınırken, Gazze konusunda ortak hareket etme kararı alındığı bildirildi. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik, düzenli istişareler yürütme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Sisi ise, "Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam. Bunu sağlamalıyız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz.

MISIR'LA KÖKLÜ DOSTLUK VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi'yi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine şahsım milletim adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz.

Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü kutlayacağız. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik etmiş iki kadim ülkeyiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızla sürekli güçlendiriyoruz. Çalışmalarımızın semerelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Sayın Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık. Bu mekanizmanın ilk toplantısını da bugün gerçekleştirdik. Ortak bildirimizle iş birliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İş adamlarımız 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Girişimcilerimizi yatırımlarını daha da artırma noktasında teşvik ediyor, Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek arzusundayız.

GAZZE GÖRÜŞMELERİN ODAĞINDA YER ALDI

Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik, düzenli istişareler yürütme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin odağında yer aldı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahip. İsrail müzakere yürüttüğü ortağını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. İsrail’in üzerindeki baskıların artırılması noktasında elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahillik başvurumuzu resmen ilettik. Gazze'de suç işleyen, İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de söyledim, 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Diğer taraftan, uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Maalesef, bazı ülkeler halen İsrail'le kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar. Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasını durdurma noktasında caydırıcı adımlar atmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilemezliğini artık herkes anlamalıdır. İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek, ancak ikiyüzlü politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru sayfasında yer alınması noktasındaki çağrımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum.

İstişarelerimizde Gazze'nin yanı sıra başta Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika boynuzu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldık. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. İnşallah, bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız. Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız. Bugünkü görüşmelerimizin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanına ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Sisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

'İNSANİ KRİZLER İÇİN BERABER ÇALIŞMA KARARI ALDIK'

"Türkiye'ye ziyaretim, ilişkilerin gelişeceğinin işareti."

"(Türkiye'yle) Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışma kararı aldık"

"Gazze konusunda ortak hareket ederek ateşkesi sağlamalıyız. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam. Bunu sağlamalıyız."

SİSİ'DEN İLK MESAJ

Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.

YILLAR SONRA TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin karşılıklı görüşler bildirilecek. Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.



Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.



Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.



Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

Kaynak: AA