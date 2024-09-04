1 Mayıs Davasında Tutuklu Kalan Son 4 Sanığa da Tahliye

TUĞBA ÖZER

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na yürümek isteyen ve polise mukavemet suçuyla yargılanan 4’ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma salonun küçüklüğü nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Saat 09.00’da başlanması gereken duruşmaya ise 11.30’da başlandı.

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan savcı tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Hüdanur Keser, Cemalettin Apa, Ömer Faruk Taştan, Ümit Deniz’in tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde CHP ve sendikaların çağrısıyla İstanbul Saraçhane Meydanı’nda toplanan ve Taksim Meydanı’na yürümek isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs’ın üzerinden günler geçtikten sonra adreslere düzenlenen çok şafak operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 100’e yakın kişi farklı sürelerde tutuklanmıştı. Hakim karşısına çıkan tutuklular hakkında tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem