Vakaya Giden Ambulans Kaza Yaptı! Yaralılar Var

Elazığ'da vakaya giden ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Vakaya Giden Ambulans Kaza Yaptı! Yaralılar Var

Elazığ’da merkez Atatürk Bulvarı’nda vakaya giden ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi de kazadan yara almadan kurtulan sağlıkçılar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gönderilen diğer ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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