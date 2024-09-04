Cumhurbaşkanı Adaylığı Yarışı Kızışıyor! CHP İçinden Fitili Ateşleyecek Bir Açıklama Daha

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkarak tarihinde önemli bir başarıya imza atan CHP'de gündem cumhurbaşkanı adaylığı çevresinde toplanmış durumda. CHP içindeki tartışmaların fitilini ilk olarak Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ateşlemişti. Yeğin'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını cumhurbaşkanı forsuyla paylaşması sonrası yeni tartışmalara kapı aralandı.

İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlarının yaptığı paylaşımlara ilişkin sorulan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna verdiği yanıtta, böyle bir gündemi olmadığını ifade ederek aksine rahatsız olduğunun altını çizmişti.

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

Bu tartışmalarla birlikte anket şirketleri de harekete geçti ve CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığına en yakın isimleri yayımlaya başladı. Anketlerin çoğunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkarken ikinci sırada İBB Başkanı İmamoğlu yer aldı. Anketlerde en dikkat çeken ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yükselen oranıydı.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLUR MU?

Gerçek Gündem'e konuşan Özel de anketlerdeki bu ivmesinin sorulması üzerine "Benim hızla yükselen ivmem görev onayıdır" demiş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sorulan soruya ise "Teknik direktör, penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır" diye yanıt vermişti.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDE SON DURUM

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçenlerden Mansur Yavaş'a ilişkin ise bugün MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, "Çok net söylüyorum" diyerek Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu iddia etmiş ve "Aday adayıdır demiyorum kesinlikle adaydır" demişti.

İMAMOĞLU'NA İZMİR'DEN DESTEK

İsmi en çok zikredilen bir diğer isim ise İBB Başkanı İmamoğlu. İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için destek açıklaması olarak nitelendirilebilecek son ifadeler ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a konuşan Tugay, erken seçim beklediğini belirterek, erken seçim tarihine ilişkin şunları söyledi:

"Muhtemelen ekonominin düzelmesini bekleyecek hükümet. Şöyle düşünelim; başarısız olurlarsa o da dayanılması zor bir şey olacak onlar için. Mümkün olan en optimum zamanı belirlemeye çalışacaklar. Ama hükümet şunu temizlemek isteyecek yani AK Parti son yerel seçimdeki başarısız tabloyu, kaybetmiş, ikinci parti olmuş görünümü düzeltmek isteyecekler. Şu an ekonomi iyi durumda olsa hemen bir genel seçime gitmek isteyeceklerini düşünüyorum açıkçası."

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday ile kazanacağına ilişkin soruya cevap veren Tugay, "Bence birden fazla kişiyle kazanabilir ama en güçlüsünü çıkarmamız lazım aday olarak. Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var. Gittiği her ortamda bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.