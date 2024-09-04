Samsun'da 6 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde makas attığı öne sürülen tır, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

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Samsun'da 6 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Mahmutlu mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametine giden 7537RK02 Tacikistan plakalı tırın şoförü makas attı. TIR’ın arkasındaki aracın sürücüsü ani fren yapınca 6 araç birbirine girdi.

Kazada, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Araçlar, çekicilerle kaza yerinden alınırken, trafik sağ şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: DHA

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