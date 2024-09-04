MSB Acı Haberi Duyurdu: Kalp Krizi Geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın kalp krizi geçirerek şehit olduğunu açıkladı.

MSB Acı Haberi Duyurdu: Kalp Krizi Geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

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