İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yaralanan Zaman Çavuş Şehit Oldu

Silah kazası sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney hastanede şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yaralanan Zaman Çavuş Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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