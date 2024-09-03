Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi! Yaralılar Var

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 7 asker, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi! Yaralılar Var

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bestler Dereleri mevkisinde askeri araç devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 7 asker ilk müdahalenin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Şırnak Trafik kazası
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