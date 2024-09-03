Baca Deliğinden Bonzai Çıktı: 1 Tutuklama

Tokat'ta narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda duvarın baca deliğine gizlenmiş 111 gram bonzai bulundu.

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Baca Deliğinden Bonzai Çıktı: 1 Tutuklama

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda T.Y. isimli şüpheli şahsın aracından parça halinde toplam 39,45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Yürütülen operasyon kapsamında şüphelinin Ortaköy köyündeki ikametgahına da operasyon düzenlendi.

Operasyonda duvarın baca deliğine gizlenmiş halde 111 gram bonzai bulundu. İki operasyonda toplam 150,45 gram bonzai ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Y. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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