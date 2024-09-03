Ankara'da İki Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap, 57 Kök Kenevir Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde düzenlediği ilk operasyonda, evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki aramada 57 kök kenevir bitkisi, 54 Hint keneviri fidesi, 11 aydınlatma sistemi, 1 PH ölçer, 2 zaman ayarlı priz, 1 termometre, 2 bitki vitamini, 2 bitki sulamada kullanılan hortum, 2 çoğaltıcı ara kablosu ve 1 havalandırma motoru ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mamak Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki 1 adrese düzenlediği operasyonda, yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap, 9 fişek esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 34 bin 470 TL, 250 avro ve 30 gram altın ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA