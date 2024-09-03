Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Standart altının fiyatı, en düşük 2 milyon 705 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 500 lirayı gördü. Altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 796 bin 500 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 144 bin 239,45 lira, işlem miktarı ise 1.071,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 8 milyon 704 bin 596,51 lira düzeyinde gerçekleşti.