Bıçaklı Kavgadan Kaçarken Polis Otomobiline Çarptılar!

Sivas’ta iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgadan sonra kaçmaya çalışan şüpheliler polis otomobilini çarptı.

Bıçaklı Kavgadan Kaçarken Polis Otomobiline Çarptılar!

Edinilen bilgiye göre olay Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup ceza evi önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda M.G. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar ve diğer taraf araçlarına binerek kaçmaya çalıştı.

Yaralı olarak kaçmaya çalışan M.G. ve Y.T ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Yaralı şahısların kullandığı araç bir polis otomobiline çarparak durdu.

Araçtan çıkartılan iki kişi polis kontrolünde ambulansla hastaneye gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı
Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor
Yeniden Refah Partisi'nde Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti: Meclis Üyeleri de Partiden Ayrıldı YRP'de Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti
Not Bırakarak İntihar Etti: Cenaze İçin Kurtarma Operasyonu Not Bırakarak İntihar Etti: Cenaze İçin Kurtarma Operasyonu