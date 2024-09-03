CHP İlçe Başkanına Silahlı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kemalpaşa Belediyesi eski çalışanlarından E.Ç. (36) ile A.Y. (35), gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Silah seslerini duyan Yılmaz'ın dışarıya çıkıp, kontrol ettiği otomobilinde hasar meydana geldiğini belirledi.

Polis, Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede Yılmaz'ın aracına 6 merminin isabet ettiği, 12 boş kovan olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 3 Ağustos'ta Kemalpaşa Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden bazılarının önceki gün CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel'i makamında tehdit edip, odadaki eşyalara zarar verdiğini, aynı kişilerin Yılmaz'ı da tehdit ettiklerini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili Kemalpaşa Belediyesi eski çalışanlarından E.Ç. ile A.Y.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA