Yavuz Ağıralioğlu’nun Partisinin Adı Ne Olacak?

ALTAN SANCAR

İYİ Parti’den 29 Mart 2023’te istifa eden 27’inci Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağırlioğlu, o dönemden itibaren parti kurma hazırlıklarına başladı. Milliyetçi bir parti kurmayı hedefleyen ve bunun için çok sayıda görüşme de yapan Ağıralioğlu partisinin kuruluşunu 29 Ekim’de ilan edecek.

Partisinin ismi için ajanslar ile birlikte siyasal iletişimci ve araştırma şirketleri ile çalışma yürüten Ağıralioğlu’na isim önerileri iletildi.

Ağıralioğlu’na iletilen listede 17 farklı isim önerisi ile birlikte vizyon ve anlam derinliklerine de yer verildi. 29 Ekim’de kurulacak parti için Ağıralioğlu’na iletilen öneriler şöyle:

• İZ Partisi (İlerleme ve Zenginlik Partisi / İstikrar ve Zenginlik Partisi)

• GÜÇ Parti (Güven, Ümit, Çalışkanlık ve Cömertlik Partisi)

• İLERİ Parti (İstikrar, Liyakat, Eşitlik, Refah ve İlerleme Partisi)

• DENGE Parti (Demokrasi, Eğitim, Nesil, Gelenek, Eşitlik)

• HEDEF Partisi (Hak, Erkinlik, Dinî Erdem ve Fıtrat)

• ADA Parti (Adalet, Dürüstlük ve Akıl / Akıl, Doğru Ahlak)

• VAR Parti (Vatan, Adalet, Refah / Varlık, Adalet ve Rehber)

• AY Parti (Açık Yol Partisi / Adalet ve Yurt Partisi / Adalet ve Yükseliş Partisi/Atılım ve Yükseliş Parti)

• İLKE Partisi (İlerleme ve Liyakat Partisi)

• HİLAL Partisi (Hukuk, İleri Liyakat ve Adalet Partisi)

• DİNAMİK Parti (Dijital İlerleme, Nitelik, Akılcılık ve Kalkınma Partisi)

• İNŞA Partisi (İnovasyon, Nitelik, Şeffaflık ve Adalet Partisi)

• UFUK Parti (Uygulamalı Fikirler, Uyum ve Kalkınma Partisi)

• EDİP Partisi (Evrensel Değerler ve İlerleme Partisi)

• TEK Parti (Toplum ve Ekonomik Kalkınma Partisi)

• TEK Parti (Teknoloji, Eşitlik ve Kalkınma Partisi)

• UMUT Parti (Uyanış/Uzlaşma, Medeniyet ve Umut)

İletilen öneriler için belirlenen vizyonlar arasında kalkınma, yenilikçilik, inovasyon, sosyal refahın sağlanması ve gençliğin katılımını sağlayacak söylemler, milli ve manevi duygular öne çıktı.

Ağıralioğlu’na yakın çevrelerin aktardığına göre, isim önerilerini inceleyen Ağıralioğlu kısa bir süre içinde kararını verecek.

Kaynak: Gerçek Gündem