Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'Yeni Parti' Açıklaması: Yol Haritamız Belli Oldu

Geçen yıl İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'da düzenlenen Anadolu Yakası Muhtarları ve İl Dernek Başkanları toplantısında konuştu. Daha önce yeni parti kuracağını belirten Ağıralioğlu, çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

'PARTİCİLİĞİN ÇOK AZALDIĞI BİR ÜLKE DİLİYORUM'

Program öncesinde partisinde görev almak isteyen yaklaşık 50 genç ile sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partiye ilişkin isim ve amblem çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ağıralioğlu, "İçinde siyaset yapma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin çok az rastlandığı bir ülke haline gelebilmeyi diliyorum" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, programa Emine Küçükali, Murat Uçar gibi çalışma arkadaşları ile katıldı. Parti kurma çalışmalarını milletin taleplerine yanıt vermek amacıyla gerçekleştireceğini vurgulayan Ağıralioğlu, milletine borcu olduğunu, bu ülkenin bugün yaşadıklarından daha iyisini yaşayacağına inandığını ve müreffeh bir ülke kurabilmek adına Türk milletini vazifeye çağırdığını söyledi.

Kaynak: DHA