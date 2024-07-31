Demirtaş'tan Demir Parmaklıklar Arasından Filistin ve Haniye Mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahran'da suikasta kurban giden Hamas Lideri Haniye için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Demirtaş, "Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır" dedi.

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Demirtaş'tan Demir Parmaklıklar Arasından Filistin ve Haniye Mesajı

İran’ın başkenti Tahran’a ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye’nin ölümüne Türkiye’den de ciddi tepkiler geldi.

Bir süredir Edirne Cezaevi’nde bulunan başta Kobani davası olmak üzere birkaç siyasi dava sebebiyle tutsak olarak yaşayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Hamas Lideri Haniye’nin katledilmesine karşı açıklama yaptı. Netanyahu ve İsrail’e tepki gösteren Demirtaş, Haniye ile geçmişte çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Demirtaş, “Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aştı çok oldu. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Selahattin Demirtaş Hamas
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