Kurtulmuş Açıkladı: Abbas'ı TBMM'ye Davet Edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, El Cezire Arapça’nın canlı yayınında, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, bunun, uluslararası hukukun hiçbir kuralına uymayan ve on aya yakın bir süredir Gazze'de devam eden katliamların sorumlusu olan İsrail hükümetinin işlediği bir suç olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bütün İslam dünyası, insanlık infial halindedir. Böylesine insanlık dışı bir saldırının kabul edilmesi mümkün değildir. Bütün gücümüzle, Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz. İsmail Haniye kardeşimizin şahsında bütün Filistinli şehitleri saygıyla, rahmetle anıyoruz. On aydır devam eden böylesine vahşi saldırılara rağmen Gazze Şeridi'nde, dar bir alanda bütün yokluklarla mücadele eden kahraman Gazzeli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz" diye konuştu.

'BAZI ÜLKELER İSRAİL SALDIRGANLIĞINI DESTEKLİYOR'

NTV'de yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin hiçbir uluslararası kuralı tanımadığını belirten Kurtulmuş, "İsrail, zaten daha evvel Lübnan'da olsun, İran'da olsun, Suriye'de olsun başka yerleri de vurarak hiçbir ülkenin egemenlik hakkına saygı göstermeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. Aslında bu sonuç, 'geliyorum' diyen bir sonuçtu. Maalesef on aydır bilerek işlenen insanlık suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanında, Birleşmiş Milletlerde çok sayıda karar alınmasına rağmen maalesef bu karar uygulanamadı. Bunun temel nedeni İsrail'in bu saldırganlığına destek veren bazı ülkelerdir" dedi.

Netanyahu'nun ABD Kongresindeki yalan şovunun defalarca ayakta alkışlanmasının, "Orta Doğu'da istediğin suçu işleyebilirsin, ben bütün gücümle senin arkandayım." mesajı olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu görüntünün demokrasi, insan hakları, uluslararası değerler adına fevkalade çirkin olduğunu ve İsrail'e Orta Doğu'daki saldırganlığını devam ettirmesi konusunda büyük cesaret kazandırdığını dile getirdi.

'ABBAS'I DAVET EDECEĞİZ'

Kurtulmuş, bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Biz Filistinli bütün grupların birleşmesini ve Filistinli grupların yekvücut olarak bu siyonist işgale karşı mücadele etmesini yıllardır savunuyoruz. Ayrıca Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmud Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Haniye'yi de Mecliste misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız."