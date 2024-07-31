İcra Kağıtları Gönderilmeye Başlandı! Özel'den 'Mali Kıskaç' Tepkisi: Yemeği Melih Gökçek Yedi, Hesabı Mansur Yavaş Ödesin Diyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret ettiği sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan birikmiş borçlarının tahsil edilmeye başlanmasını sert sözlerle eleştirdi. Özel, açıklamasında, darbe girişimi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

İktidarın CHP’li belediyelerin başarılarından rahatsız olduğunu söyleyen Özel, “Geçmişte ittifakla aldığımız şehri bu sefer ittifaksız aldık. Bu halk dostu belediyeciliğe gösterilen güvendi. Bunu hazmetmek yerine iktidar 'biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız?' diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Haciz yoluyla CHP’li belediyelerin hizmet yapamaz hale getirilmek istendiğinin altını çizen Özel, halkın bu durumu kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Bütün Türkiye’ye mali darbe girişimini şikayet ediyorum. Boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Gün olur, milletimize çağrı yaparız, tarihin en büyük dayanışmasıyla, en büyük yükleri el birliği ile kaldırırız" dedi.

İktidarın hamlesini ‘darbe girişimi’ olarak adlandıran CHP lideri, “Geçen sefer İstanbul’da yaptılar hepimiz Ekrem Başkan’a sahip çıktık ve millet o darbeyi püskürttü” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bütün belediyelere SGK’den yazı yolladılar. Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. Biz bu belediyelerin büyük bölümünün sizden devraldık. Bu Ankara’nın vergi borcunu şişiren Melih Gökçek adam tek bir kuruş ödememiş ki.

Daha önce belediyeler AKP’deyken borçlarını ödememiş çünkü onlara af çıkarılmış. Şimdi de yıllardır yapmadıklarını yapıyorlar. Belediyeleri CHP’liler aldı diye ‘faizini ödesin’ diyorlar. Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar.

Saygı gösterecekleri yerde mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler ve ‘CHP hizmet etmiyor görüyor musunuz’ diyecekler. Millet bunu görmeyecek mi? Kötülükle siyaset olmaz. Millet askeri darbenin yargı darbenin karşısında durduysa bunun da durur."

‘MALİ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ’

Vatandaşların hizmet edeni de görevini aksatanı da bildiğini söyleyen Özel, "Ben bu mali darbe girişimine karşı boyun eğmeyeceğimizi ve bu kötülüğe karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. İyiler, dürüstler, çalışkanlar ve halktan yana olanlar kazanacak. Kötü planlar yapanlar, halkın kararına karşı duranlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum" dedi.

‘KANLI YASA’YA BİR TEPKİ DAHA

Açıklamalarında Türkiye’nin bir sokak köpeği sorunu olduğunu ancak bundan iktidarın sorumlu olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bir sokak köpeği sorunu var evet ama bundan iktidar sorumlu. Aşırı üremeye bir çare üretmeden köpeklerin bu şehirde yarattığı sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakmak gibi bir anlayış yok. Önce oraya ‘öldürün hayvanları’ yazdılar. Biz karşı çıktık sildirdik. Şimdi de yükü belediyelere yıktılar ama para vermiyorlar. Biz çaresiz ve parasız kalsak da bu üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız, bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var. CHP insan haklarını, hayvan haklarını savunuyor. Gücümüz yettiğince barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz. Gücümüz yetmediğinde sorumlu ise iktidardır bunu da milletimize anlatırız."