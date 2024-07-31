Hukukçu Figen Çalıkuşu'ndan Tuğrul Türkeş'e Çağrı: Silivri'den Sonra HSK'ya da Gidin

Hukukçu Figen Çalıkuşu, AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş'in "Osman Kavala'yı ziyaret" kararı sonrası AKP'lilerle gerilim yaşamasını yorumladı. Çalıkuşu, Türkeş'e çağrıda bulunarak, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı AKP'li Tuğrul Türkeş madem Kavala dosyasının sümen altı edildiğinin farkında; kendisinin Silivri'deki ziyaretinin ardından Ankara'ya giderek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kapısını çalmasını da bekleriz” diye konuştu.

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Hukukçu Figen Çalıkuşu'ndan Tuğrul Türkeş'e Çağrı: Silivri'den Sonra HSK'ya da Gidin

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı ziyaret talebi, Cumhur İttifakı içinde gerilime yol açtı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, hukukçu Figen Çalıkuşu, gerilimin Cumhur İttifakı içindeki bazı çatlakları ve bakanlıkların yönetimi konusundaki tartışmaları gün yüzüne çıkardığını söyledi.

'TÜRK YARGI MENSUPLARI ANAYASA'YA KARŞI DAVRANIYOR'

Yakın zamanda Silivri Cezaevi'ne gitmesi beklenen Türkeş’e çağrıda bulunan Çalıkuşu, şöyle konuştu:

“Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı AKP’li Tuğrul Türkeş madem Osman Kavala dosyasının sümen altı edildiğinin farkında; Silivri'deki ziyaretinin ardından kendisinin Ankara'ya giderek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kapısını çalmasını bekleriz. Türk yargısının mensupları Anayasa'ya karşı davranış içerisindeler. Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği kararı tanımayan, hak ihlalini görmezden gelen hakimler için HSK ne yapıyor?

'SAYIN TÜRKEŞ BUNLARI DA SORSUN'

Eğer AB kriterlerini karşılanarak o fasılların tamamı açılabilseydi; bugün böyle bir kriz yaşıyor olmayacaktık, bu derece yoksulluk çekmeyecektik, kadınlar her gün öldürülmeyecekti, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılamayacaktı, iç cinayetlerinde insanlarımızı yitirmeyecektik, ‘Nas’ deyip ekonomiye yön vermeyecektik, AİHM kararlarını yok sayıp Osman Kavala’yı içeride tutmayacaktık, Selahattin Demirtaş’ı tahliye edecektik, Anayasa Mahkemesi kararlarına direnen hakimleri ödüllendirmeyecektik... Sayın Türkeş tüm bunları da Kurul'a sorabilir.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tuğrul Türkeş Osman Kavala Yargı Anayasa
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