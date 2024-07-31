Erdoğan'dan Haniye'nin Ailesine Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: DHA