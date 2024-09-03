AKP'den Eleştirilere Sert Tepki: Teğmenlere Hakaret Kabul Edilemez

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerle ilgili başlayan tartışmalar sürüyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, teğmenlerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir mesaj olarak algılanmasını eleştiren Çelik, bunun sağlıksız bir tutum olduğunun altını çizdi.

Çelik, "Görüntüler üzerinden 'Hükümete kılıç çekti' dediklerinde, amaçlarının eski vesayet unsurlarını tekrar diriltmek olduğunu görüyoruz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir. Teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık-Mart arasında il kongrelerinin yapılması planlanıyor. Tüm takvimin mart sonuna kadar yetiştirilmesi, mart sonundan itibaren de büyük kongreyle ilgili olarak takvim netleştirilmiş olacak. Yeni trendlere uygun, yeni modeller nasıl oluşturabiliriz, bunlar üzerinde hazırlıklarımız var.

CHP’YE PROTOKOL TEPKİSİ

Son zamanlarda sırf başörtülü olduğu için bir hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunulması, başörtülü kadınların bir takım tesislere girişinin engellenmeye çalışılması, genç bir kadının başörtüsü sebebiyle kongreden uzaklaştırılmaya çalışılması gibi uygulamalar, nefret söyleminin sonucunda meydana geliyor. Bütün bu yaklaşımlara karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Burada siyasi partilere düşen görev şudur; bir siyasi partinin tabanına, cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, hakaretin alkışlanmasıdır.

CHP genel başkan yardımcılığı yapmış şimdi de milletvekilliği yapan birisinin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı çirkin dil karşısında buna verilecek tepkinin aslında CHP içindeki disiplin mekanizmasının işletilmesi olur. Bu işler sözlükle halledilecek işler değil. Neden o kelimenin seçildiği, ne yapılmak istendiği görülmüştür. Bu mesele ilkeler meselesidir. Görülüyor ki CHP içindeki hizipler kavgası bu çerçevede örtbas edilmeye çalışılmaktadır.

Herhangi bir vatandaşımızın konuştuğu dilden dolayı hedef alınması gibi bir şey söz konusu olursa biz bunun karşısında yer alırız. Yasakları kaldıran, TRT’de kanal açılmasına vesile olan biziz. Herhangi bir şekilde bu tip yaklaşımlara müsaade etmeyiz.

'ERKEN SEÇİM YOK'

Belediyelerde ortaya konulan bir hizmet yok. Belediyeler hizmetlerin aksamasıyla, akraba atamalarıyla gündeme geliyor. Bütün bu tartışmaların erken seçim tartışmasıyla örtbas edildiğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 3,5 yıl milletimize hizmet noktasında etrafımızdaki istikrarsızlıkları çok dikkatli takip ederek, Türkiye’nin istikrarını koruyarak, hizmet ve eser siyasetinde daha ileri adımlar atarak devam edeceğiz.

HARP OKULUNDAKİ GÖRÜNTÜLER

Konuyu ikiye ayırmalı. Dikkat çeken husus, ülkemizin ve dünya tarihinde ilk kez kara hava ve deniz harp okulunda kız öğrenciler birinci oldu. 'Kadınların yüzyılı olacak' diyorduk, bu mottomuzu dolduran bir gelişme oldu. Geçmişte ordunun üzerinden askeri vesayet üretilmesinin en çok TSK'ya zarar verdiği görüldü. Gençlerin mezuniyetini vatandaşımızın paylaşması kıymetlidir.

Birilerinin açıklamasına bakarak kötü tecrübelerin hatırlatılması demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de saygıyla karşılanmalı. Burada iki kötü niyetli konu var. Bir takım bu görüntülerden 'Erdoğan'a mesaj verildi', 'Hükümete mesaj verildi' şeklinde konuşulması eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.

NE YAPILMAK İSTENMEKTE?

Bizim TSK içine vesayet sokulması konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Tecrübemiz ortadadır. Dikkatimiz yüksektir. Demokratik denetim mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırılmaktadır, herhangi bir şeye müsaade edilemez. Görüntüler üzerinden 'hükümete kılıç çekti' dediklerinde amaçlarının eski vesayet unsurlarını tekrar diriltmek olduğunu görüyoruz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir.

Göz bebeğimiz TSK'nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. Bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır.

Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanı Atatürk'e saygı gösterildiği zaman 'bu Erdoğan'a mesajdır' şeklinde çarpık biçimde konuyu ele alanlar var. Atatürk'e gösterilen saygının Cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır. Teğmenlerimizin ailelerine tebriklerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz."