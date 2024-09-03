Yeniden Refah Partisi'nde Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti: Meclis Üyeleri de Partiden Ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz ile birlikte altı meclis üyesi de partiden istifa etti.

'HALKIMIZIN TALEBİ' VURGUSU

"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde" diyerek istifasını duyuran Yılmaz, açıklamasında şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

'EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜP ALDIĞIMIZ KARAR...'

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Gülpınar, istifasını yayınladığı video ile duyurmuştu. AKP'ye geçebileceği iddia edilen Gülpınar, göreve bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

Gülpınar, yakın zamanda AKP'ye katılacağı iddiaları üzerine "Vatandaş bizi nerede görmek isterse orada oluruz" demişti. Gülpınar, geçmişte de AK Parti'nin birçok görevinde yer almıştı.