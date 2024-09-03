Sakarya'daki Orman Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde boş ahırda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Paniğe sebep olan yangının evlere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Akgöl Mahallesi'nde bulunan boş ahırda meydana gelen yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin bölgedeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.