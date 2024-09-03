Alkollü Çocuk Evi Yaktı, Anne Ağlayarak İzledi

Tokat’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evindeki yatağını ateşe verdi, annesi yanan evini gözyaşları arasında izledi. Olay, kent merkezi Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre alkollü şekilde ikametine giden A. T. Ö. (54) henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe verdi.

Olay esnasında dışarıda olduğu öğrenilen anne S. Ö. mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sinir krizi geçiren S.Ö. kapı önünde oturarak gözyaşları arasında yanan evi izledi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken evi yaktığı iddia edilen A.T. Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA