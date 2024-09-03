Maraş Depremlerinin 'Kahraman Köpeği' Alex Katledildi

Hayvanların öldürülmesinin önünü açan son yasayla birlikte şiddet olayları yayılırken, Kahramanmaraş depremlerinin "kahraman köpeği" Alex de zehirlenerek öldürüldü. Sosyal medyada Alex'in öldürülmesine tepki yağdı.

Maraş Depremlerinin 'Kahraman Köpeği' Alex Katledildi

Hayvan katliamlarının önünü açan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'ten geçip yasalaşmasıyla birlikte, hayvanlara yönelik nefret ve şiddet büyüyor. Son haftalarda birçok ilde yaşanan toplu hayvan cinayetleri gündemden düşmezken, Kahramanmaraş'tan da kötü bir haber geldi.

İl merkezli 6 Şubat depremlerinde, Ördekdede Mahallesi'nde, tüm ailesini kaybeden 12 yaşındaki Çınar Kuloğlu, köpeği Alex'in yardımıyla enkazdan çıkmıştı. Alex'in en kaz altındaki Çınar'dan hiç ayrılmaması dikkat çekmişti.

CİNAYETE TEPKİ YAĞDI

Tüm Türkiye'yi duygulandıran Alex'in, zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Duruma sosyal medyadan pek çok kullanıcı tepki gösterip hayvan cinayetlerinin bir an önce durdurulması konusunda çağrıda bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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