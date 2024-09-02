Sokak Köpeğini Silahla Vurarak Öldürdü

İktidarın, hayvan katliamının önünü açtığı yasanın Meclis'ten geçmesiyle beraber hayvanlara yönelik nefret ve şiddet büyüyor. Haftalardır arka arkaya birçok hayvanın öldürüldüğü haberleri gelirken, son olarak Kocaeli’de de böyle bir olay yaşandı.

İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki sokak köpeğine ateş açtı. Köpek ölürken, silah sesi ve köpeğin acı içinde inlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği öldüren şüphelinin tespiti ve bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA