Sokak Köpeğini Silahla Vurarak Öldürdü

Kocaeli’de kimliği belirsiz bir şahıs, sokak köpeğini tabancayla vurarak katletti. Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak Köpeğini Silahla Vurarak Öldürdü

İktidarın, hayvan katliamının önünü açtığı yasanın Meclis'ten geçmesiyle beraber hayvanlara yönelik nefret ve şiddet büyüyor. Haftalardır arka arkaya birçok hayvanın öldürüldüğü haberleri gelirken, son olarak Kocaeli’de de böyle bir olay yaşandı.

İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki sokak köpeğine ateş açtı. Köpek ölürken, silah sesi ve köpeğin acı içinde inlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği öldüren şüphelinin tespiti ve bulunması için çalışma başlattı.

Katliamın Adresi Bu Sefer Kadıköy! Kedi ve Köpekleri Yine Zehirleyerek ÖldürdülerKatliamın Adresi Bu Sefer Kadıköy! Kedi ve Köpekleri Yine Zehirleyerek ÖldürdülerGüncel
Bodrum'da Vahşet! Bir Köpek Daha Silahlı Saldırıya UğradıBodrum'da Vahşet! Bir Köpek Daha Silahlı Saldırıya UğradıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Hayvan Hayvan katliamı
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Kasım Gülpınar İstifa Sonrası İmamoğlu ve Yavaş ile Görüşecek İstifa Sonrası İmamoğlu ve Yavaş ile Görüşecek
İzmir'de Dolmuş Şoföründen Kadın Şoföre Saldırı! İzmir'de Dolmuş Şoföründen Kadın Şoföre Saldırı!
İPA Başkanı Buğra Gökce, Emeklilere İlişkin Kritik Verileri Paylaştı! '2024, 2023'ten Daha Kötü Olacak' '2024, 2023'ten Daha Kötü Olacak'
Yargıtay Cumhuriyet Savcısına Saldıran Şüpheli Teslim Oldu Yargıtay Savcısına Saldıran Şüpheli Teslim Oldu
Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı