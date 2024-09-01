Katliamın Adresi Bu Sefer Kadıköy! Kedi ve Köpekleri Yine Zehirleyerek Öldürdüler

İstanbul Kadıköy'de sabaha karşı en az 15 kedi ve 1 köpek zehirlendi. 11 kedi ve köpek ölürken, zehirlenen kedilerden 4’ü veterinerde tedavi altına alındı. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis ekipleri katliama ilişkin inceleme başlattı.

Katliamın Adresi Bu Sefer Kadıköy! Kedi ve Köpekleri Yine Zehirleyerek Öldürdüler

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde sabaha karşı 15 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği tespit edildi. Mahallede yaşayan bir hayvansever, 11 kedi ve köpeğin öldüğünü; zehirlenen kedilerden 4’ünün ise veterinerde tedavi altına alındığını aktardı. Mahallede yaşayan ve Hatay’dan depremzede olarak getirilen bir köpeğin ise akıbeti henüz bilinmiyor.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre; hayvansever, araba altlarında, köşelerde ölü ya da can çekişen kediler bulduklarını; yetiştirebildiklerini veterinere götürdüklerini belirtti.

Zehirlenmeden dolayı kaç kedi ve köpeğin etkilendiği net olarak bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir yıl önce de mahallede benzer bir zehirlenme vakası yaşandığını ifade eden hayvansever, yaklaşık 30 kedinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

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