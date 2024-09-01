Sünnet Düğününde Dehşet: 7 Yaşındaki Çocuk Karnından Vuruldu!

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli kasabasında gerçekleştirilen sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuk, havaya açılan ateş sonucu karnından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki H.B.Ö. adlı şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.