Bir İnsan Kasırgaya Kapılırsa Ne Yaşar? Araştırmacılardan Dikkat Çeken Analiz

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NOAA uzmanlarına göre, dışarıdan bakıldığında klasik bir hortum konisi gibi görünen bu doğa olayı aslında su damlacıkları, toz ve yerden savrulan enkazdan oluşan yoğun bir dönüşüm bölgesi içeriyor. En tehlikeli kasırgalar ise meteorologların radarlarında dönen bir yapı olarak izlenen ve süper hücre (mezosiklon) adı verilen sistemlerle oluşuyor.

HAYATTA KALMAK ŞANS MESELESİ

Araştırmalarda, hayatta kalmanın çoğu zaman sadece şansa bağlı olduğu vurgulandı. Bu durumu birebir yaşayanlardan biri de ABD’nin Teksas eyaletinde 2019 yılında kasırgaya yakalanan Sherry ve Brian çiftiydi.

Sherry’nin anlatımına göre, kasırga yaklaştığında banyoya sığındı, yere yatarak kollarını klozete doladı. Ancak saniyeler içinde banyonun köşesi yerinden kopup kayboldu. Ardından Sherry, tarif edemediği bir kuvvetle yukarı savruldu ve daha sonra 161 km/saat hıza ulaşan rüzgarla fırlatıldığı ortaya çıktı.

Brian ise, o sırada bir alışveriş merkezindeydi. Kasırga geldiğinde, onu dışarı doğru çekti. İlk başta bir sütuna tutunmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kasırga tarafından kaldırılıp park halindeki bir kamyonun üstüne savruldu. Sonraki anlarda kendini yerde buldu.

RADARLARLA GÖRÜLEMEYEN KARANLIK BİR GÜÇ

Kasırgaların iç yapısını doğrudan gözlemlemek neredeyse imkânsız çünkü içerisindeki zemin koşulları son derece tehlikeli. Ancak bilim insanları, "mobil Doppler radarları" yardımıyla bu doğa olayının merkezine dair bazı bilgilere ulaşabiliyor. Bu yüksek teknolojili cihazlar, güvenli bir mesafeden çalıştırılarak kasırganın yapısı hakkında detaylı veriler sağlıyor.

Bu analizler sayesinde, kasırganın merkezinin genellikle yağmur ve enkazdan arındırılmış bir "boşluk" içerdiği anlaşıldı. Ancak bu boşluğun çevresi, yıkıcı şiddetteki dikey rüzgarlarla ve dışa doğru spiral şekilde uzanan yoğun yağış halkalarıyla çevrili.

SANILDIĞINDAN DAHA DA KARMAŞIK

Bilim insanlarının dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise birçok kasırganın aslında bulutlardan yere doğru değil, tam tersine yerden yukarıya doğru oluştuğu. Genellikle bir dakikadan kısa sürede gelişen bu olay, yere ulaştıktan sonra hızla yukarı tırmanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi