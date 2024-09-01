Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Eskişehir'de viraja hızlı girdiği için kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan çift yaralandı.

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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. idaresindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Cadde ortasındaki beton bloğa çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, sürücü H.İ.K. ve yolcu olan eşi E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. H.İ.K. ve eşi E.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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